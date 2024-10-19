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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD açıkladı | SON DEPREMLER

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası açıklama yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 14:51 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 15:04
Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD açıkladı | SON DEPREMLER

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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:4.4 (Mw) Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Tarih:2024-10-19 Saat:14:41:09 TSİ Enlem:37.60861 N Boylam:37.17417 E Derinlik:10.53 km"

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İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme ilişkin açıklama geldi.

Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasıBakan Yerlikaya'nın açıklaması

Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD açıkladı | SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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