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Eski Real Madrid yıldızı Vinicius Tobias'a şok itiraf!

Eski Real Madrid ve şimdiki Shakhtar Donetsk sağbek oyuncusu Vinícius Tobias'ın, yapılan DNA testi sonucu kızının biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Eski Real Madrid yıldızı Vinicius Tobias’a şok itiraf!

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Eski Real Madrid ve şimdiki Shakhtar Donetsk sağbek oyuncusu Vinícius Tobias'ın, yapılan DNA testi sonucu kızının biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. İki ay önce Vinicius ve Ingrid, kızları Maitê'nin doğumunu sosyal ağlar üzerinden çok duygusal mesajlarla duyurdular. Futbolcunun küçük kızın biyolojik babası olmadığını bizzat Ingrid doğruladı. Bu arada eski Real Madridli oyuncu, Instagram profilinde yaptığı paylaşımda kızının adını dövme yaptırmaya karar verdiğini duyurmuştu; 'Maitê seni seviyorum'.

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Bu hikayenin ardından Ingrid, Instagram hikayeleri aracılığıyla bir açıklama paylaşmaya karar verdi: "Herkesin zaten bildiği gibi Vinicius ve ben uzun süredir birlikte değildik. Bu gidiş gelişler sırasında birisiyle ilişkim oldu. "DNA testi yapmaya karar verdik ve Maitê, Vinicius'un kızı değil."

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