Sıvı deterjan mı, toz deterjan mı? Hangisi daha iyi leke çıkarıyor

Son yapılan araştırmalarda, karşılaştırmalı yapılan test sonucunda sıvı deterjanların lekeleri çıkarmada daha etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle düşük sıcaklıkta yapılan yıkamalarda, sıvı deterjanların derinlemesine temizlik sağladığı ortaya çıktı. Ayrıca sıvı deterjanların, renkli ve desenli kıyafetlerin canlılığını koruma konusunda daha iyi performans gösterdiği vurgulanıyor.

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Sıvı deterjanların düşük sıcaklıklarda dahi daha iyi performans gösterdiği tespit edildi. Bu özelliğiyle sıvı deterjanlar, narin kumaşlar ve hassas kıyafetler için ideal bir çözüm sunuyor. Bir başka avantajı da kullanım kolaylığıdır. Ölçülü kapaklar sayesinde her yıkamada doğru miktarda deterjan kullanmanız mümkün oluyor, bu da hem ekonomik hem de çevre dostu bir yıkama sağlıyor.

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