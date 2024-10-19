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Barış Boyun'un, 'Hanımağa' lakaplı eşi Ece Boyun'un karanlık yüzü ortaya çıktı!

Boyun ve Daltonlar çetesine yapılan operasyonda 157 kişi gözaltına alındı. Barış Boyun’un eşi Ece Boyun’un da aralarında olduğu 99 kişi tutuklandı. ‘Hanımağa’ lakaplı Boyun’un örgüt içinde cezalandırma uygulamalarına gittiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Barış Boyun’un, ’Hanımağa’ lakaplı eşi Ece Boyun’un karanlık yüzü ortaya çıktı!

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İstanbul polisi, ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, Barış Boyun'un yönettiği 'Boyun Grubu' ile Berat Can Gökdemir'in liderliğini yaptığı 'Daltonlar' suç örgütüne operasyon düzenledi. Çalıntı araç veya kasklı motosikletle 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Yağma amaçlı tehdit', 'Silah ticareti', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', Tehdit' ve 'Mala zarar verme' gibi çok sayıda suça karışan şüphelilerden 157'si düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

'BURAYA 100 ADAM YIĞARIM'
Şüphelilerden aralarında Barış Boyun'un 'Hanımağa' rolündeki eşi Ece Boyun ile borsacı iş insanı Adnan Çolak'ın da bulunduğu 99 kişi tutuklandı. Ece Boyun'un örgüt içinde cezalandırma uygulamalarına gittiği, eşinin Türkiye'den Gürcistan'a kaçtıktan sonra Ece Boyun'un da yanına farklı örgüt üyelerini alarak ziyaretine gittiği tespiti yer aldı. Ece Boyun'un 21 Mayıs 2024 günü trafik tartışması yaşadığı ve Yasin K. isimli şahsa "Sen benim kim olduğumu biliyor musun, ben Barış Boyun'un eşiyim. Buraya 100 tane adam yığarım. Hepinizi öldürürüm" şeklinde tehdit ettiği anlatıldı.

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