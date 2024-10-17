Ankara’da skandal! Üniversiteli kızları taciz etti: Kayda alındığını fark edince özür diledi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir şahıs üniversite öğrencisi 2 kızı otomobil ile takip edip, taciz etti. Tacizci, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına aldı. Beypazarı'nda üniversiteli kız öğrencileri taciz eden şahıs yakalandı! GENÇ KIZLARI BAKIŞLARI İLE TACİZ ETTİ Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, B.S. ve Y.G. isimli 2 üniversite öğrencisi kafede oturdukları sırada karşı sokakta duran otomobil sürücüsünün kendilerine baktığını fark etti.

Önce bakışlarıyla sonra arabası ile takip ederek taciz etti (DHA) Sürücünün bakışlarından rahatsız olan B.S. ve Y.G. kafeden kalkıp, okula doğru yürümeye başladı. KAYDA ALINDIĞINI FARK ETTİ PANİKLEYEREK ÖZÜR DİLEDİ!