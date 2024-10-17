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Ankara'da skandal! Üniversiteli kızları taciz etti: Kayda alındığını fark edince özür diledi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir şahıs, üniversite öğrencisi 2 kızı önce bakışlarıyla ardından otomobiliyle takip ederek taciz etti. Tacize uğrayan kızlar, şahsı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli, kısa sürede ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 18:29 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 18:37
Ankara’da skandal! Üniversiteli kızları taciz etti: Kayda alındığını fark edince özür diledi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir şahıs üniversite öğrencisi 2 kızı otomobil ile takip edip, taciz etti. Tacizci, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına aldı.

Beypazarı'nda üniversiteli kız öğrencileri taciz eden şahıs yakalandı!

GENÇ KIZLARI BAKIŞLARI İLE TACİZ ETTİ

Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, B.S. ve Y.G. isimli 2 üniversite öğrencisi kafede oturdukları sırada karşı sokakta duran otomobil sürücüsünün kendilerine baktığını fark etti.

Önce bakışlarıyla sonra arabası ile takip ederek taciz etti (DHA)Önce bakışlarıyla sonra arabası ile takip ederek taciz etti (DHA)

Sürücünün bakışlarından rahatsız olan B.S. ve Y.G. kafeden kalkıp, okula doğru yürümeye başladı.

KAYDA ALINDIĞINI FARK ETTİ PANİKLEYEREK ÖZÜR DİLEDİ!

Cep telefonu ile kayda alındığını fark eden tacizcinin özür dilediği anlar (DHA)Cep telefonu ile kayda alındığını fark eden tacizcinin özür dilediği anlar (DHA)

Öğrenciler, araçla yanlarına gelen ve bir süre kendilerini takip ederek konuşmak istediğini söyleyen sürücüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sürücünün, kendisini kamera kaydına alan öğrencilere, "Çok özür dilerim, yanlış anlaşıldım. Ailem var, yalvarıyorum yapma" dediği görüldü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ: ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara’da skandal! Üniversiteli kızları taciz etti: Kayda alındığını fark edince özür diledi

Taciz etti cep telefonu ile kayda alındığını görünce ʺyapmayınʺ diye yalvardı (DHA)Taciz etti cep telefonu ile kayda alındığını görünce ʺyapmayınʺ diye yalvardı (DHA)

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası harekete geçen Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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