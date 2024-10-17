Antalya’daki fotoğraf tartışmasından acı haber geldi: Çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti

Antalya'da Kıvanç Ş. (34), eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle Eşref Yunus Yıldırıcı'yı (29) önce yumruklayıp, ardından yerde tekmeleyerek ağır yaraladı. Beyin kanaması geçiren Yıldırıcı, Kepez Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yıldırıcı'nın bugün beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.
DOKTORLAR ORGAN BAĞIŞI İÇİN AİLESİYLE GÖRÜŞECEK
Yıldırıcı'nın çiçek deposu sahibi dayısı A.O.'nun da olayın hemen ardından kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. Doktorların, Yıldırıcı'nın organlarının bağışlanması için aileyle görüşeceği öğrenildi.
Doktorların, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın organlarının bağışlanması konusunda ailesiyle görüşeceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Antalya'da Kıvanç Ş.'nin yabancı uyruklu eşi, sosyal medyada çiçek satışı yaparken, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi Firdevs, kadının ekran görüntüsünü alıp kendi iş yerinin hesabından paylaştı. Yüzü net görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Yıldırıcı durumu açıklayıp özür dilemek isterken, Şensöz aniden yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü.