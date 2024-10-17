Antalya’daki fotoğraf tartışmasından acı haber geldi: Çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti

DOKTORLAR ORGAN BAĞIŞI İÇİN AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

Yıldırıcı'nın çiçek deposu sahibi dayısı A.O.'nun da olayın hemen ardından kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. Doktorların, Yıldırıcı'nın organlarının bağışlanması için aileyle görüşeceği öğrenildi.

Doktorların, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın organlarının bağışlanması konusunda ailesiyle görüşeceği belirtildi.