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Türkiye'nin savaş gemilerinin adlarının başında yer alan "TCG" ifadesi ne anlama gelir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Türkiye'nin savaş gemilerinin adlarının başında yer alan "TCG" ifadesi ne anlama gelir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:39 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:43
Türkiye’nin savaş gemilerinin adlarının başında yer alan TCG ifadesi ne anlama gelir?

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Türkiye'nin savaş gemilerinin adlarının başında yer alan "TCG" ifadesi ne anlama gelir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

SORU: Türkiye'nin savaş gemilerinin adlarının başında yer alan "TCG" ifadesi ne anlama gelir?

A: Türkiye Cumhuriyeti Gemisi

B: Türkiye Cumhuriyeti Garantisindedir

C: Teçhizatı Cephe Gemisi

D: Türk Cihan Gücü

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

Cevap: A: Türkiye Cumhuriyeti Gemisi

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