Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Obi-Wan Kenobi, hangi film serisinde geçen bir karakterdir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Obi-Wan Kenobi, hangi film serisinde geçen bir karakterdir?

A: Açlık Oyunları

B: Geleceğe Dönüş

C: Yüzüklerin Efendisi

D: Yıldız Savaşları

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: D: Yıldız Savaşları