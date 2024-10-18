Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "TÜİK evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, 2023'te kesinleşen boşanmalarda 171.213 çocuğun velayetlerinin anne veya babaya verilme oranları yaklaşık nasıldır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: TÜİK evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, 2023'te kesinleşen boşanmalarda 171.213 çocuğun velayetlerinin anne veya babaya verilme oranları yaklaşık nasıldır?

A: Yüzde 65 anneye, yüzde 35 babaya

B: Yüzde 75 anneye, yüzde 25 babaya

C: Yüzde 85 anneye, yüzde 15 babaya

D: Yüzde 95 anneye, yüzde 5 babaya

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Yüzde 75 anneye, yüzde 25 babaya