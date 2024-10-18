Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi, yüz milyonlarca yıl önceki fosillere çok benzediği için "yaşayan fosil" olarak da adlandırılanlardan biridir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Hangisi, yüz milyonlarca yıl önceki fosillere çok benzediği için "yaşayan fosil" olarak da adlandırılanlardan biridir?

A: Köpek balıkları

B: Filler

C: Balinalar

D: Zürafalar

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: A: Köpek balıkları