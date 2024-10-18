Trendyol Go Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte Samsung Galaxy S24 Ultra Titanyum kazanan asil ve yedek talihli!
Trendyol Go Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Samsung Galaxy S24 Ultra Titanyum kazanan talihli
Trendyol Go Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ’nin 10.09.2024 tarihli ve E-40453693-255.01.02-60935 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte Samsung Galaxy S24 Ultra Titanyum kazanan asil ve yedek talihli!
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
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SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA TİTANYUM KAZANAN ASİL TALİHLİ