Rojin’in telefon şifresi neden bu kadar uzundu? Baba Nizamettin Kabaiş açıkladı: Hesabında 60, 70, 80 bin lira vardı

Acı haber bu kez Van'dan geldi. 27 Eylül'de kaybolan yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşıldı. Rojin Kabaiş'in cenazesi dün memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken tüm Türkiye genç kızın ölüm nedenini merak etmeye başladı.
ROJİN İNTİHAR MI ETTİ?
Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, baba olayın intihar olmadığını öne sürdü. Kızının telefon şifresinin uzun olmasının nedenini açıklayan baba, bunu kızınını banka hesabına gelen paralarla ilgili olduğunu iddia etti.
"BİR AN ÖNCE BU VAHŞETİ YAPAN İNSANLAR BULUNSUN"
Nizamettin Kabaiş, intihar denilerek acılarının ikiye katlanmasını istemediklerini söyledi. Kesinlikle intihar olmadığını savunan Kabaiş, "Yetkililerden rica ediyorum. Bir an önce bu vahşeti yapan insanları bulsunlar. Kızımın intihar edecek her hangi bir durumu yok, hiçbir belirtti görmedik.