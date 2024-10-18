PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Antalya'da korkutan otel yangını! Ekipler alevleri kontrol altına aldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Tatilciler otelden tahliye edilirken, hızla büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangın kısa süre içerisinde ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 18:15 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 18:42
Antalya’da korkutan otel yangını! Ekipler alevleri kontrol altına aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi mevkiinde bir otelde yangın çıktı.

Kemer Beldibi'nde otel yangını!

Mutfak kısmından çıktığı düşünülen yangın sebebiyle otelde yoğun duman oluştu.

Antalya'da otel yangını (AA) Antalya'da otel yangını (AA)

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlattı.

Antalya'da otel yangını (AA) Antalya'da otel yangını (AA)

EKİPLER YOĞUN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, alevli bir yangın olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi.

İtfaiyenin bölgede olduğunu ve yangın merdiveni ile tahliyelere başlandığını belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdi.

Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade etti.

Kemer'de otel yangını! Turistler camda kurtarılmayı bekledi!

20 MİSAFİR TAHLİYE EDİLDİ

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da AA muhabirine tahliyelerin devam ettiğini söyledi.

Solmaz, "Şu ana kadar 20 misafirin tahliyesini gerçekleştirdik. Balkonlarda kurtarılmayı bekleyen 15 kadar misafir olduğunu görüyoruz, yaralımız yok. Yalnızca dumandan etkilenenler var. Yangına hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık. Her şey kontrolümüz altında. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir saat içinde yangının kontrol altına alınacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Antalya’da korkutan otel yangını! Ekipler alevleri kontrol altına aldı

Antalya'da çıkan otel yangını kontrol altına alındı (AA) Antalya'da çıkan otel yangını kontrol altına alındı (AA)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin bölgedeki yoğun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatıldı.

Antalya'da çıkan otel yangını kontrol altına alındı (AA) Antalya'da çıkan otel yangını kontrol altına alındı (AA)

270 MİSAFİR KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da AA muhabirine, 550 yatak kapasitesine sahip otelde, yangın sırasında misafir olan 270 kişinin kendi imkanlarıyla otelden çıktıklarını söyledi.

"DUMANDAN ETKİLENEN 8 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ"

Balkonlarda mahsur kalan 48 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarıldığını ifade eden Solmaz, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Dumandan etkilenen 8 misafir kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edildi. Sağlık durumları iyi." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA