Antalya’da korkutan otel yangını! Ekipler alevleri kontrol altına aldı

Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi mevkiinde bir otelde yangın çıktı.
Mutfak kısmından çıktığı düşünülen yangın sebebiyle otelde yoğun duman oluştu.
Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi mevkiinde bir otelde yangın çıktı.
Mutfak kısmından çıktığı düşünülen yangın sebebiyle otelde yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlattı.
EKİPLER YOĞUN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, alevli bir yangın olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi.
İtfaiyenin bölgede olduğunu ve yangın merdiveni ile tahliyelere başlandığını belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdi.
Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade etti.
20 MİSAFİR TAHLİYE EDİLDİ
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da AA muhabirine tahliyelerin devam ettiğini söyledi.
Solmaz, "Şu ana kadar 20 misafirin tahliyesini gerçekleştirdik. Balkonlarda kurtarılmayı bekleyen 15 kadar misafir olduğunu görüyoruz, yaralımız yok. Yalnızca dumandan etkilenenler var. Yangına hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık. Her şey kontrolümüz altında. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir saat içinde yangının kontrol altına alınacağını tahmin ediyoruz." dedi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin bölgedeki yoğun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatıldı.
270 MİSAFİR KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da AA muhabirine, 550 yatak kapasitesine sahip otelde, yangın sırasında misafir olan 270 kişinin kendi imkanlarıyla otelden çıktıklarını söyledi.
"DUMANDAN ETKİLENEN 8 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ"
Balkonlarda mahsur kalan 48 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarıldığını ifade eden Solmaz, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Dumandan etkilenen 8 misafir kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edildi. Sağlık durumları iyi." diye konuştu.