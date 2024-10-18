Yaya geçidinde facia: Minibüs böyle çarptı

Tekirdağ'da yaya geçmeye çalışan 3 kişiye minibüs çarptı.
ANNE VE ÇOCUKLARI YARALANDI
Kaza, Rumeli Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde meydana geldi. Mekke Camii istikametine seyreden O.H. idaresindeki servis minibüsü, yaya geçidini kullanarak iki çocuğuyla birlikte el ele yolun karşısına geçen H.Y. isimli kadına çarptı.
Yaya geçidinde 3 kişiye minibüs çarptı (İHA)
Kaza sonrası savrulan anne H.Y. ile çocukları M.Y. ve A.Y. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tekirdağ'da yaya geçidinde 3 kişiye minibüs çarptı (İHA)
Minibüs sürücüsü O.H. polis tarafından gözaltına alındı.