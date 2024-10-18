Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangi adda bir La Fontaine fablı yoktur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Hangi adda bir La Fontaine fablı yoktur?

A: Aslan, Maymun ve İki Eşek

B: İki Sıçan, Tilki ve Yumurta

C: Kurt, Kuzu ve Ot

D: Aslan, Kurt ve Tilki

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: C: Kurt, Kuzu ve Ot