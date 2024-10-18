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Hangisi Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Hangisi Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:00 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:03
Hangisi Time dergisi tarafından 2023’te Yılın Kişisi olarak seçilmiştir?

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

SORU: Hangisi Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir?

A: Joe Biden

B: Elon Musk

C: Taylor Swit

D: Volodimir Zelenski

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

Cevap: Taylor Swit

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