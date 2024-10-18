Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Hangisi Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir?

A: Joe Biden

B: Elon Musk

C: Taylor Swit

D: Volodimir Zelenski

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Taylor Swit