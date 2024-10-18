Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki ""Gülen Gözler" adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği ve filmin sonunda Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızının adı nedir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: "Gülen Gözler" adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği ve filmin sonunda Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızının adı nedir?

A: İsmet

B: Nedret

C: Fikret

D: Hasret

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Fikret