PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Atletizmin hangi dalındaki dünya rekoru kadınlarda 1988, erkeklerdeyse 2009'dan beri kırılamamaktadır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Atletizmin hangi dalındaki dünya rekoru kadınlarda 1988, erkeklerdeyse 2009'dan beri kırılamamaktadır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 21:53 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 21:57
Atletizmin hangi dalındaki dünya rekoru kadınlarda 1988, erkeklerdeyse 2009’dan beri kırılamamaktadır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Atletizmin hangi dalındaki dünya rekoru kadınlarda 1988, erkeklerdeyse 2009'dan beri kırılamamaktadır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

SORU: Atletizmin hangi dalındaki dünya rekoru kadınlarda 1988, erkeklerdeyse 2009'dan beri kırılamamaktadır?

A: Sırıkla atlama

B: 1500 metre koşu

C: Çekiç atma

D: 100 metre koşu

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

Cevap: 100 metre koşu

SON DAKİKA