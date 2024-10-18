Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Atletizmin hangi dalındaki dünya rekoru kadınlarda 1988, erkeklerdeyse 2009'dan beri kırılamamaktadır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Atletizmin hangi dalındaki dünya rekoru kadınlarda 1988, erkeklerdeyse 2009'dan beri kırılamamaktadır?

A: Sırıkla atlama

B: 1500 metre koşu

C: Çekiç atma

D: 100 metre koşu

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: 100 metre koşu