Çalıştığı döner dükkanına dava açtı: 133 bin Euro kazandı

İsviçre'de dönerci olarak çalışan Türk genç, 2009 yılında işten çıkarıldı. Haftada 20 saatlik bir çalışma anlaşması yapmasına rağmen yıllık izinlerini kullanamadı. Fazla mesailerini alamayan çalışan, 15 yıl sonra işverene dava açtı. Mahkeme, döner büfesi sahibine 133 bin Euro'luk (yaklaşık 5 milyon TL) fazla mesai ve tatil parası ödemesine hükmetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN