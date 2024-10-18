İsviçre'de dönerci olarak çalışan Türk genç, 2009 yılında işten çıkarıldı. Haftada 20 saatlik bir çalışma anlaşması yapmasına rağmen yıllık izinlerini kullanamadı. Fazla mesailerini alamayan çalışan, 15 yıl sonra işverene dava açtı. Mahkeme, döner büfesi sahibine 133 bin Euro'luk (yaklaşık 5 milyon TL) fazla mesai ve tatil parası ödemesine hükmetti.
Çalıştığı döner dükkanına dava açtı: 133 bin Euro kazandı
İsviçre'de dönerci olarak çalışan Türk genç, 2009 yılında işten çıkarıldı. Haftada 20 saatlik bir çalışma anlaşması yapmasına rağmen yıllık izinlerini kullanamadı. Fazla mesailerini alamayan çalışan, 15 yıl sonra işverene dava açtı. Mahkeme, döner büfesi sahibine 133 bin Euro'luk (yaklaşık 5 milyon TL) fazla mesai ve tatil parası ödemesine hükmetti.
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024