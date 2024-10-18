PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Çalıştığı döner dükkanına dava açtı: 133 bin Euro kazandı

İsviçre'de dönerci olarak çalışan Türk genç, 2009 yılında işten çıkarıldı. Haftada 20 saatlik bir çalışma anlaşması yapmasına rağmen yıllık izinlerini kullanamadı. Fazla mesailerini alamayan çalışan, 15 yıl sonra işverene dava açtı. Mahkeme, döner büfesi sahibine 133 bin Euro'luk (yaklaşık 5 milyon TL) fazla mesai ve tatil parası ödemesine hükmetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Çalıştığı döner dükkanına dava açtı: 133 bin Euro kazandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsviçre'de dönerci olarak çalışan Türk genç, 2009 yılında işten çıkarıldı. Haftada 20 saatlik bir çalışma anlaşması yapmasına rağmen yıllık izinlerini kullanamadı. Fazla mesailerini alamayan çalışan, 15 yıl sonra işverene dava açtı. Mahkeme, döner büfesi sahibine 133 bin Euro'luk (yaklaşık 5 milyon TL) fazla mesai ve tatil parası ödemesine hükmetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA