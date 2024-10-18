Başkan Erdoğan’dan Kudüs şairi Nuri Pakdil ile Özdemir Bayraktar için anma mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 5'inci yılında anma mesajı paylaştı.

Kudüs şairi Nuri Pakdil (Fotoğraf: AA)

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaleme aldığı eşsiz eserlerle, ufkumuzu açan, yolumuzu aydınlatan vizyonuyla, kalbinde taşıdığı Kudüs aşkıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Nuri Pakdil Beyefendi'yi ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir Bayraktar (Fotoğraf: AA)

ÖZDEMİR BAYRAKTAR İÇİN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda, milli SİHA projesinin öncülerinden Özdemir Bayraktar'ı vefatının 3'üncü yılında andı.

Paylaşılan mesajda, "Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi, ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.