Temizlik yaparken feci son: Üzerine baza kapağı düştü

İstanbul Şişli'de temizlik yaptığı sırada üzerine baza kapağı düşen kadın, hayatını kaybetti.

EŞYA ALMAK İSTERKEN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında yaşayan Burcu E. (43), dün temizlik yaptığı esnada bir şey almak için odasındaki bazayı açtı. Bu sırada baza kapağı Burcu E'nin üzerine düştü.