Temizlik yaparken feci son: Üzerine baza kapağı düştü

İstanbul Şişli'de temizlik yaptığı sırada üzerine baza kapağı düşen kadın, hayatını kaybetti.
EŞYA ALMAK İSTERKEN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında yaşayan Burcu E. (43), dün temizlik yaptığı esnada bir şey almak için odasındaki bazayı açtı. Bu sırada baza kapağı Burcu E'nin üzerine düştü.
Şişli'de Burcu E. isimli kadın temizlik yaptığı sırada açtığı bazanın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti (DHA)
Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burcu E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şişli'de Burcu E. isimli kadın temizlik yaptığı sırada açtığı bazanın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti (DHA)
Burcu E'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.