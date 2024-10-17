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Şanlıurfa Siverek'te bir şahıs ihbar için gelen polise ateş açtı

Türkiye günlerdir polise karşı işlenen suçlarla karşı karşıya kalıyor. Bu kez de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde babasıyla kavga eden 29 yaşındaki Mesut K. adrese gelen polise ateş açtı.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 15:30 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 15:30
Şanlıurfa Siverek’te bir şahıs ihbar için gelen polise ateş açtı

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Kan donduran olay, Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mesut K. ile babası Celal K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

POLİSE ATEŞ AÇTI
Oğlunun babasına saldırdığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokağa geldiğinde Mesut K., yanındaki tabancayla ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDI
Tabancadan çıkan mermiler, polis aracının lastik ve kaportasına isabet etti. Saldırının ardından şüpheli Mesut K. eve girip gizlenmeye çalıştı. Polis ekiplerinin destek anonsunun ardından bölgeye gelen ekipler, şüpheli Mesut K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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