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Rojin Kabaiş'e acı veda! 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

27 Eylül’de kaybolan Rojin’in cansız bedenine ulaşıldı. Naaşından alınan 100 örnek Narin’de olduğu gibi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na yollandı. Kesin ölüm nedeni bu incelemeden sonra belirlenecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Rojin Kabaiş’e acı veda! 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

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Türkiye Van'dan gelen acı haberle sarsıldı. 18 gündür kayıp olan üniversiteli Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın 8 saat süren ön otopsisi tamamlandı.Herhangi bir kesici, delici veya ateşli silahla öldüğüne dair bir bulgu saptanamadı. Rojin'den alınan 100 numune, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra derede cansız halde bulunan Narin Güran (8) gibi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Bu arada genç kız, dün memleketi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Rojin'in ağabeyi kardeşinin yüzme bilmediğini söylerken baba Nizamettin Kabaiş, "Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez" ifadesini kullandı.

HÜSEYIN KAÇAR-NAZLI TİMUR

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