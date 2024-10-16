Merve'nin katilinin ailesine tehdit | Sonunuz İkbal ve Ayşenur gibi olacak! "Kanınızı şişelere dolduracağım"

Buse Simay Karakaya (Fotoğrafta)
Mahkeme heyeti diğer sanıklar Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, Buse Simay Karakaya ve İsmail Bağlan'a da 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıl, Tolga Gök'ü ise 'Basit yaralama' suçundan 9 ay hapis cezası verdi.
AİLESİ TEHDİT EDİLDİ
Yusuf Söylemez'in, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan annesi, teyzesi, ablası 6 Ekim'de 44'lü bir numaradan aranarak ve mesaj atılarak, İstanbul Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in vahşice katlettiği olaya gönderme yapılarak eş zamanlı ölümle tehdit edildi.
Markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar. (Fotoğraf: DHA)
Yusuf Söylemez'in Manisa'da yaşayan 1 kız çocuğu annesi olan ablası Tuğba D. (27) ve eniştesi Muharrem D. (31), adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.
"KANLARINI İÇECEĞİM"
Yusuf Söylemez'in eniştesi Muharrem D., "Kayınvalidem, eşim, eşimin ailesi çok ciddi tehditler alıyor. Numarasını bilmediğiniz kişi eşimin, eşimin ailesinin numarasını nasıl bulmuş hiçbir fikrimiz yok. İstanbul'daki surlardan atılan kadın cinayetlerine benzetme yapılarak, 'Kardeşlerinizi, çocuklarınızı, okul yollarında öldüreceğim. Onların kanından besleneceğim, kanını içeceğim' tarzında tehditler almaya başladık. Haliyle korkuyoruz" diye konuştu.
Merve Acar. (Fotoğraf: DHA)
'KANINIZI ŞİŞELERE DOLDURACAĞIM' GİBİ SÖYLEMLER VAR'
Yusuf Söylemez'in ablası Tuğba D. ise "Mahkemeden bir gün sonra, 44'lü bir numara tüm aile fertlerimize aynı anda ulaşan bir kişi, 'İstanbul'daki surdan başları kesilerek atılan kızlar gibi olacaksınız. Erkek çocuklarına hiçbir şey olmayacak, kız çocuklarınızdan intikam alacağım' söyleminde bulundu. Bu durumdan çok muzdaribiz. Bugün yürürken bile başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Mesajların içeriği çok ürkütüyor, 'Kanınızı şişelere dolduracağım' gibi söylemler var. Ailemizdeki kadınların ve kız çocuklarının isimlerini de tek tek sayıyor. Herkes kendi adaletini kendi sağlayamaz. Bu ülkede hak var, hukuk var, adalet var" diye konuştu.