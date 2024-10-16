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Merve'nin katilinin ailesine tehdit | Sonunuz İkbal ve Ayşenur gibi olacak! "Kanınızı şişelere dolduracağım"

Yusuf Söylemez, 2023 yılında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde markette kasiyer olarak çalışan 28 yaşındaki Merve Acar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Söylemez'in ailesi olayla ilgili kendilerine tehdit içerikli telefonlar geldiğini belirtti. Aile kendilerini arayan kişilerin "İstanbul'daki surdan başları kesilerek atılan kızlar gibi olacaksınız. Erkek çocuklarına hiçbir şey olmayacak, kız çocuklarınızdan intikam alacağım" şeklinde ifadeler kullandığını belirtti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 14:22 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 14:37
Merve’nin katilinin ailesine tehdit | Sonunuz İkbal ve Ayşenur gibi olacak! Kanınızı şişelere dolduracağım

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Olay, 20 Ağustos 2023'te, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı olan Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi.

Yusuf Söylemez, kız arkadaşı Buse Simay Karakaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu 25 yaşındaki Hasan Söylemez ile parkta buluştu.

Yusuf Söylemez. (Fotoğraf: DHA)Yusuf Söylemez. (Fotoğraf: DHA)

Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan Uyar (20), Muhammet Söylemez (20), Furkan Aygün (19), İsmail Bağlan (21), Tolga Gök (18) ve kız arkadaşı Buse Simay Karakaya'yı (19) da getirdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı.

Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, önce markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti.

Tuğba D. (27) (Fotoğrafta sağda) ve eniştesi Muharrem D. (31) (Fotoğrafta solda)Tuğba D. (27) (Fotoğrafta sağda) ve eniştesi Muharrem D. (31) (Fotoğrafta solda)

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Merve Acar ile Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Acar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de görülen davada mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Söylemez'e 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verdi.

Merve’nin katilinin ailesine tehdit | Sonunuz İkbal ve Ayşenur gibi olacak! Kanınızı şişelere dolduracağım

Buse Simay Karakaya (Fotoğrafta)Buse Simay Karakaya (Fotoğrafta)

Mahkeme heyeti diğer sanıklar Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, Buse Simay Karakaya ve İsmail Bağlan'a da 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıl, Tolga Gök'ü ise 'Basit yaralama' suçundan 9 ay hapis cezası verdi.

AİLESİ TEHDİT EDİLDİ
Yusuf Söylemez'in, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan annesi, teyzesi, ablası 6 Ekim'de 44'lü bir numaradan aranarak ve mesaj atılarak, İstanbul Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in vahşice katlettiği olaya gönderme yapılarak eş zamanlı ölümle tehdit edildi.

Markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar. (Fotoğraf: DHA)Markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar. (Fotoğraf: DHA)

Yusuf Söylemez'in Manisa'da yaşayan 1 kız çocuğu annesi olan ablası Tuğba D. (27) ve eniştesi Muharrem D. (31), adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

"KANLARINI İÇECEĞİM"
Yusuf Söylemez'in eniştesi Muharrem D., "Kayınvalidem, eşim, eşimin ailesi çok ciddi tehditler alıyor. Numarasını bilmediğiniz kişi eşimin, eşimin ailesinin numarasını nasıl bulmuş hiçbir fikrimiz yok. İstanbul'daki surlardan atılan kadın cinayetlerine benzetme yapılarak, 'Kardeşlerinizi, çocuklarınızı, okul yollarında öldüreceğim. Onların kanından besleneceğim, kanını içeceğim' tarzında tehditler almaya başladık. Haliyle korkuyoruz" diye konuştu.

Merve Acar. (Fotoğraf: DHA)Merve Acar. (Fotoğraf: DHA)


'KANINIZI ŞİŞELERE DOLDURACAĞIM' GİBİ SÖYLEMLER VAR'
Yusuf Söylemez'in ablası Tuğba D. ise "Mahkemeden bir gün sonra, 44'lü bir numara tüm aile fertlerimize aynı anda ulaşan bir kişi, 'İstanbul'daki surdan başları kesilerek atılan kızlar gibi olacaksınız. Erkek çocuklarına hiçbir şey olmayacak, kız çocuklarınızdan intikam alacağım' söyleminde bulundu. Bu durumdan çok muzdaribiz. Bugün yürürken bile başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Mesajların içeriği çok ürkütüyor, 'Kanınızı şişelere dolduracağım' gibi söylemler var. Ailemizdeki kadınların ve kız çocuklarının isimlerini de tek tek sayıyor. Herkes kendi adaletini kendi sağlayamaz. Bu ülkede hak var, hukuk var, adalet var" diye konuştu.

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