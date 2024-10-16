Merve'nin katilinin ailesine tehdit | Sonunuz İkbal ve Ayşenur gibi olacak! "Kanınızı şişelere dolduracağım"

Merve Acar. (Fotoğraf: DHA)



'KANINIZI ŞİŞELERE DOLDURACAĞIM' GİBİ SÖYLEMLER VAR'

Yusuf Söylemez'in ablası Tuğba D. ise "Mahkemeden bir gün sonra, 44'lü bir numara tüm aile fertlerimize aynı anda ulaşan bir kişi, 'İstanbul'daki surdan başları kesilerek atılan kızlar gibi olacaksınız. Erkek çocuklarına hiçbir şey olmayacak, kız çocuklarınızdan intikam alacağım' söyleminde bulundu. Bu durumdan çok muzdaribiz. Bugün yürürken bile başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Mesajların içeriği çok ürkütüyor, 'Kanınızı şişelere dolduracağım' gibi söylemler var. Ailemizdeki kadınların ve kız çocuklarının isimlerini de tek tek sayıyor. Herkes kendi adaletini kendi sağlayamaz. Bu ülkede hak var, hukuk var, adalet var" diye konuştu.