5.9’luk Malatya ve 6 Şubat depremlerine dolunay etkisi: Tesadüf mü?

Malatya depremi, çevre illerde de hissedildi. Herkesin aklında 6 Şubat felaketi geldi. Tıpkı o günkü gibi dün de dolunay olması "Tesadüf değil" dedirtti.

Uzmanlardan ise yine farklı yorumlar geldi. Kimisi, artçı olduğunu belirtti. Kimisi ayrı deprem olduğunu söyledi. Bingöl'deki riske dikkat çekildi.

DEPREM PANİĞİ

Malatya merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinin vurduğu Malatya, dün saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Yaklaşık bir dakika süren ve yerin 10,07 kilometre derinliğinde olan deprem, panik yarattı. Sarsıntı, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Tunceli, Sivas, Erzincan, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Bingöl'de de hissedilirken vatandaşlar evlerinden kaçtı. Yüzlerce kişi parklarda ve açık alanlara sığınırken birçok kişi de araçlarıyla müstakil evlerinin bulunduğu köylerine ulaştı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, pencerelerden atladı. Yaralanan 43 kişi, hastanelere kaldırıldı. Depremin en çok hissedildiği Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Bölgede 0.7 ile 3 arasında değişen 100'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.



"ENDİŞE YOK"

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay çok büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" ifadesini kullandı.

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "K. Maraş deprem çiftinin gecikmiş, ancak beklediğimiz, yıkıcı, orta büyüklükteki artçı bir depremidir. Büyük depremden hasar almış binalar risk yaratır. Bu evlere girmeyin" çağrısı yaptı.