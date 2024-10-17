Fransa’da koca cinayeti! Eşini döverek öldürüp polise teslim oldu

Seval Tuğba Keleş, Fransa'da 3 yıl önce boşanma kararı alıp iki çocuğuyla İstanbul'a geldi. Oğlu Kerem (19) ise babasıyla kaldı. Boşanma aşamasındaki 17 yıllık eşi Ahmet Keleş'in 'Çocukların eğitimi için geri gel' baskılarına dayanamayıp Corrèze bölgesindeki Saint-Pantaléon de l'Arche kasabasındaki evine döndü. Ancak Keleş 10 gün sonra eşini döverek öldürdü. Ardından polisi arayarak teslim oldu. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için hastaneye götürülürken Keleş, Limoges Mahkemesi'nce tutuklandı.

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