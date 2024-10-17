PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Fransa'da koca cinayeti! Eşini döverek öldürüp polise teslim oldu

Seval Tuğba Keleş, Fransa'da 3 yıl önce boşanma kararı alıp iki çocuğuyla İstanbul'a geldi. Oğlu Kerem (19) ise babasıyla kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Fransa’da koca cinayeti! Eşini döverek öldürüp polise teslim oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Seval Tuğba Keleş, Fransa'da 3 yıl önce boşanma kararı alıp iki çocuğuyla İstanbul'a geldi. Oğlu Kerem (19) ise babasıyla kaldı. Boşanma aşamasındaki 17 yıllık eşi Ahmet Keleş'in 'Çocukların eğitimi için geri gel' baskılarına dayanamayıp Corr&egrave;ze bölgesindeki Saint-Pantal&eacute;on de l'Arche kasabasındaki evine döndü. Ancak Keleş 10 gün sonra eşini döverek öldürdü. Ardından polisi arayarak teslim oldu. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için hastaneye götürülürken Keleş, Limoges Mahkemesi'nce tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA