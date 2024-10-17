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Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanmıştı! Dilek Dikmen 27 gün dayanabildi

Çankırı'da yaşayan Aydın Yücedağ (49), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Dilek Dikmen (45) arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanmıştı! Dilek Dikmen 27 gün dayanabildi

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Çankırı'da yaşayan Aydın Yücedağ (49), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Dilek Dikmen (45) arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Yücedağ, Dikmen'i bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dikmen, tedavi gördüğü 27 gün sonunda yaşamını yitirdi.

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