Çankırı'da yaşayan Aydın Yücedağ (49), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Dilek Dikmen (45) arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Yücedağ, Dikmen'i bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dikmen, tedavi gördüğü 27 gün sonunda yaşamını yitirdi.
Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanmıştı! Dilek Dikmen 27 gün dayanabildi
Çankırı'da yaşayan Aydın Yücedağ (49), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Dilek Dikmen (45) arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı.
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024