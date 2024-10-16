Fatih’te kaza: Tramvay yayaya çarptı!

Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi tramvayın çarpması sonucu yaralandı.

Kızılelma Caddesi'nde Çapa ile Fındıkzade tramvay durakları arasında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye tramvay çarptı.