Fatih’te kaza: Tramvay yayaya çarptı!

Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi tramvayın çarpması sonucu yaralandı.
Kızılelma Caddesi'nde Çapa ile Fındıkzade tramvay durakları arasında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye tramvay çarptı.
Fatih'te tramvay yayaya çarptı! (AA)
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Tramvayın altında kalan yaya için bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü.
Fatih'te tramvay yayaya çarptı! (AA)
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.