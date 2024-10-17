Adana, 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için gün sayıyor. Valilik öncülüğünde, belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Merkez Park'ta gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenecek festival, katılımcılara şehrin mutfağını ve sokak lezzetlerini tanıtmayı hedefliyor.
Adana Lezzet Festivalı nerede yapılacak 2024? Adana Lezzet Festivali ücretli mi, ne kadar?
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde rekor bir katılım hedeflediklerini duyurdu. Festivalin gastronomi turizmine büyük katkı sağlaması beklenirken, bu yıl 1,5 milyon kişiyi ağırlamak hedefleniyor. Peki, Adana Lezzet Festivalı nerede yapılacak 2024? Adana Lezzet Festivali ücretli mi, ne kadar? İşte detaylar...
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Kent Mutfağını Yansıtan Stantlar Kuruluyor
Merkez Park'ta, Adana'nın ünlü tatlarını ve sokak lezzetlerini tanıtacak özel stantlar kurulmaya başlandı. Ziyaretçileri ağırlayacak çadırlar, kentin gastronomi kültürünü yansıtan özgün bir deneyim sunacak. Festival boyunca çeşitli şeflerin sunumları, yemek yarışmaları ve tadım etkinlikleri gerçekleşecek. Ayrıca, heyecanla beklenen ödüllü koşu yarışları da etkinlik programında yer alıyor.
Adana Lezzet Festivali ücretli mi?
Festival alanına giriş tamamen ücretsiz olacak. Yani, katılımcılar Çukurova'nın eşsiz lezzetlerini keşfetmek ve etkinliklerin tadını çıkarmak için herhangi bir ücret ödemeyecekler.
"Son Yılların En Görkemli Lezzet Festivali Olacak"
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, festivalle ilgili yaptığı açıklamada Adana'nın gastronomide dünyada haklı bir şöhrete sahip olduğunu vurguladı. Köşger, şehrin 24 saat canlı bir hayat sunduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:
"Adana'nın diğer şehirlerden farkı, yeme-içme kültürünün kesintisiz yaşanmasıdır. Burada gözünüzü doyuracak bir görsellik, gönlünüzü doyuracak eşsiz lezzetler var. Hem kent mutfağını hem de misafirperverliğimizi bu festivalde en güzel şekilde sergileyeceğiz."
Hedef: 1,5 Milyon Ziyaretçi
Geçtiğimiz yıl 923 bin kişinin katıldığı festivalin, bu yıl rekor kırması bekleniyor. Vali Köşger, yakın zamanda Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'e 1 milyon 100 bin kişinin katıldığını hatırlatarak, bu yılki lezzet festivalinde 1,5 milyon ziyaretçi hedeflediklerini açıkladı. "Bunun da üzerine çıkabiliriz. Adana'da son yılların en görkemli Lezzet Festivali'ni gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
İklim ve Gıda İsrafı Vurgusu
Festival, gastronomi şöleninin yanı sıra önemli bir sosyal mesaj da verecek. Köşger, etkinlikte Birleşmiş Milletler iş birliğiyle iklim değişikliği ve gıda israfına dikkat çeken bir bölüm ayrıldığını belirtti.
"Adana'da üretilen gıda ürünlerinin daha verimli kullanılması ve dünyaya tanıtılması için global bir platform sunuyoruz. Michelin yıldızlı şefler, Adana'nın lezzetlerini yeniden yorumlayacak. Festival programı, alanında uzman şeflerin katılımıyla dolu dolu geçecek" dedi.
Adana'nın Sınırları Aşan Lezzetleri
Festival, Adana kebabı, şırdan, şalgam, sıkma ve bici bici gibi şehre özgü tatlarla, hem yerel halkı hem de turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Etkinlikte sadece damaklara değil, aynı zamanda kültürel birikime de hitap edilecek. Konserler, halk oyunları gösterileri ve sergilerle festival, kültür ve eğlenceyi bir arada sunacak.
Adana'ya Davet: "Bu Şöleni Kaçırmayın"
Vali Köşger, tüm lezzet tutkunlarını bu eşsiz festivale davet ederek, "Adana'ya gelin, damaklarınızı unutulmaz bir yolculuğa çıkarın" çağrısında bulundu. 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festival, yeme-içme kültürünün merkezlerinden biri olan Adana'yı ziyaretçilerle buluşturacak.