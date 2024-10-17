Adana Lezzet Festivalı nerede yapılacak 2024? Adana Lezzet Festivali ücretli mi, ne kadar?

Adana , 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için gün sayıyor. Valilik öncülüğünde, belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Merkez Park'ta gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenecek festival, katılımcılara şehrin mutfağını ve sokak lezzetlerini tanıtmayı hedefliyor.

Festival alanına giriş tamamen ücretsiz olacak. Yani, katılımcılar Çukurova'nın eşsiz lezzetlerini keşfetmek ve etkinliklerin tadını çıkarmak için herhangi bir ücret ödemeyecekler.

Merkez Park'ta, Adana 'nın ünlü tatlarını ve sokak lezzetlerini tanıtacak özel stantlar kurulmaya başlandı. Ziyaretçileri ağırlayacak çadırlar, kentin gastronomi kültürünü yansıtan özgün bir deneyim sunacak. Festival boyunca çeşitli şeflerin sunumları, yemek yarışmaları ve tadım etkinlikleri gerçekleşecek. Ayrıca, heyecanla beklenen ödüllü koşu yarışları da etkinlik programında yer alıyor.

(Anadolu Ajansı)

"Son Yılların En Görkemli Lezzet Festivali Olacak"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, festivalle ilgili yaptığı açıklamada Adana'nın gastronomide dünyada haklı bir şöhrete sahip olduğunu vurguladı. Köşger, şehrin 24 saat canlı bir hayat sunduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

"Adana'nın diğer şehirlerden farkı, yeme-içme kültürünün kesintisiz yaşanmasıdır. Burada gözünüzü doyuracak bir görsellik, gönlünüzü doyuracak eşsiz lezzetler var. Hem kent mutfağını hem de misafirperverliğimizi bu festivalde en güzel şekilde sergileyeceğiz."