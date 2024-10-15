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Zonguldak'ta feci kaza: Hayatını kaybeden sürücü futbolcu çıktı

Zonguldak'ta sabah saatlerinde iki aracın karıştığı kazada araçların yanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Musa Şen’in futbolcu olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 13:52 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 14:06
Zonguldak’ta feci kaza: Hayatını kaybeden sürücü futbolcu çıktı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşanan trafik kazasında Musa Şen isimli futbolcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolunun Kayıkçılar mevkiinde meydana gelen feci olayda, yoğun sisin etkisiyle iki aracın karıştığı kazada Musa Şen yanan araçta hayatını kaybetti.

Şen'in futbolcu olduğu ortaya çıktı. Şen, 2022-2023 yıllarında Çaycumagücüspor ile Kayıkçılar Gençlerbirliğispor takımlarında forma giydiği öğrenildi.

Çaycuma Trafik Kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJI
Yaşanan olayın ardından her iki spor kulübünden taziye mesajı yayımlandı. Mesajda; "2022-2023 Sezonunda futbol takımımızın formasını terleten Musa Şen kardeşimizin, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüz , Musa Şen kardeşimizin sevenlerine ve Kayıkçılar Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne baş sağlığı, ailesine sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Musa Şen için taziye mesajı paylaştıKulüpler Musa Şen için taziye mesajı paylaştı

Kulüpler Musa Şen için taziye mesajı paylaştıKulüpler Musa Şen için taziye mesajı paylaştı

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