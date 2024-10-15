SİVAS MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 15 Ekim az önce deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17'de merkez üssü Gürün olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17'de merkez üssü Gürün olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 15 EKİM
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-10-15 14:17:00
|38.8725
|37.46972
|11.08
|MW
|4.0
|Gürün (Sivas)
|Detay
|2024-10-15 13:52:12
|37.0575
|28.23583
|7.03
|ML
|1.1
|Menteşe (Muğla)
|Detay
|2024-10-15 13:42:51
|38.39639
|39.1575
|8.23
|ML
|3.1
|Sivrice (Elazığ)
|Detay
|2024-10-15 13:25:58
|38.48861
|30.47
|17.8
|ML
|1.3
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|Detay
|2024-10-15 12:50:57
|38.27278
|38.07972
|7.0
|ML
|1.4
|Akçadağ (Malatya)
|Detay
|2024-10-15 12:49:36
|39.66417
|29.47722
|7.0
|ML
|1.4
|Tavşanlı (Kütahya)
|Detay
|2024-10-15 12:47:10
|39.67722
|29.48306
|7.11
|ML
|1.4
|Tavşanlı (Kütahya)
|Detay
|2024-10-15 12:37:19
|39.95917
|28.76806
|7.06
|ML
|1.5
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|Detay
|2024-10-15 12:34:51
|37.63
|29.17833
|12.64
|ML
|1.3
|Tavas (Denizli)
|Detay
|2024-10-15 12:30:21
|37.49694
|37.02639
|8.55
|ML
|2.2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-10-15 12:23:40
|39.48889
|28.13639
|6.97
|ML
|1.3
|Bigadiç (Balıkesir)
|Detay
|2024-10-15 12:22:14
|39.49194
|28.13861
|7.19
|ML
|1.2
|Bigadiç (Balıkesir)
|Detay
|2024-10-15 12:15:34
|38.89389
|42.10778
|7.0
|ML
|2.6
|Bulanık (Muş)
|Detay
|2024-10-15 12:08:39
|38.45889
|29.15167
|6.98
|ML
|1.0
|Ulubey (Uşak)
|Detay
|2024-10-15 11:21:22
|38.11722
|27.24167
|7.0
|ML
|1.3
|Menderes (İzmir)
|Detay
|2024-10-15 11:21:10
|38.11194
|38.3475
|7.03
|ML
|1.1
|Çelikhan (Adıyaman)
|Detay
|2024-10-15 11:05:48
|36.2975
|36.08917
|5.35
|ML
|2.5
|Antakya (Hatay)
|Detay
|2024-10-15 11:02:36
|39.62472
|29.40639
|7.0
|ML
|1.3
|Tavşanlı (Kütahya)