Eski eşi mal paylaşımı davası açtı! Mahkemeye verdiği dilekçe kan dondurdu: Katli vaciptir

Polis merkezinde ifadesi alınan Halil S., Zehra G. ile 11 yıldır görüşmediğini, bir anlık sinirle bahse konu dilekçeyi yazdığını ileri sürdü. Halil S., ayrıca ifadesinde pişman olduğunu da söyledi.

ELEKTRİK KELEPÇE TEDBİRİ UYGULANDI Bu kararın ardından ayrıca Halil S. hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında elektronik kelepçi tedbiri de uygulandı.

Halil S ., mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde eski eşi için, "Bilirkişinin hazırlamış olduğu raporu kabul etmiyorum. Ben bu adaleti tanımıyorum. Barakada kalmaktayım. Davacının katli vacip olmuştur" ifadelerini kullandı.

Zehra G.



'CEZA ALMASINI İSTİYORUM'

Zehra G. ise uzaklaştırma kararının ardından elektronik kelepçe ile de eski eşinin takip edilecek olmasının bir nebze de olsa kendisini rahatlattığını söyledi.

Zehra G., "Dilekçeyi okuyunca şoke olmuştum. Korkuma duyarsız kalmadığı için devletimize, polisimize, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Ben ceza almasını istiyorum. Bir kadını böyle korkutuyorsa ceza almalı. Bu kişi ceza almadıkça yüreğim soğumayacak" dedi.