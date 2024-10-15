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Samsun'da polise saldıran uyuşturucu bağımlısı vurularak etkisiz hale getirildi

Samsun'da polislere bıçakla saldırıp komiseri bıçakla yaralayan uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastanede tedavi altına alındı.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 07:43 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 07:43
Samsun’da polise saldıran uyuşturucu bağımlısı vurularak etkisiz hale getirildi

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Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olayın olduğu yerde araştırma yaparken, olayın meydana geldiği evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.'nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı.



PENCEREDEN ATLADI
Şahsın evine giren polis odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.'nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi.

Samsun’da polise saldıran uyuşturucu bağımlısı vurularak etkisiz hale getirildi

Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.'yi her iki bacağından hafif şekilde yaraladı. Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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