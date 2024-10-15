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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 19 ile yağış uyarısı! O güne dikkat 4 derece birden düşecek | 15 Ekim 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını paylaştı. Son tahminlere göre bugün 19 ilde yağış bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıklarının 4 derece birden düşeceği tarihi açıkladı. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 08:54 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 09:41
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 19 ile yağış uyarısı! O güne dikkat 4 derece birden düşecek | 15 Ekim 2024 hava durumu

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Hava sıcaklıklarının sabah saatlerinde soğuk öğle saatlerinde sıcak olması vatandaşın hava durumu tahminlerine günlük bakmasına neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin haritasına göre bugün 19 ilde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritası (MGM internet sitesi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritası (MGM internet sitesi)

İSTANBUL YARIN YAĞIŞLI
MGM'nin haritasına göre Marmara'ya yağış yarın geliyor. İstanbul'da yarın hava sıcaklığı 22 derece civarında seyredecekken bugünkü puslu hava yerini yağışa bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritası (MGM internet sitesi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritası (MGM internet sitesi)

24 SAATTE 4 DERECE SOĞUYACAK
Perşembe günü ise İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklığı bir anda 4 derece birden düşecek. Çarşamba günü İstanbul'da başlayan yağış Cumartesi gününe kadar devam edecek.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 19 ile yağış uyarısı! O güne dikkat 4 derece birden düşecek | 15 Ekim 2024 hava durumu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ, 23°C

Parçalı bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA, 25°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR, 22°C

Parçalı bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU, 22°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 20°C

Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 19 ile yağış uyarısı! O güne dikkat 4 derece birden düşecek | 15 Ekim 2024 hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 31°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP, 30°C

Parçalı bulutlu

SİİRT, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA, 31°C

Parçalı bulutlu

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