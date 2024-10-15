HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 19 ile yağış uyarısı! O güne dikkat 4 derece birden düşecek | 15 Ekim 2024 hava durumu

Hava sıcaklıklarının sabah saatlerinde soğuk öğle saatlerinde sıcak olması vatandaşın hava durumu tahminlerine günlük bakmasına neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin haritasına göre bugün 19 ilde yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının sabah saatlerinde soğuk öğle saatlerinde sıcak olması vatandaşın hava durumu tahminlerine günlük bakmasına neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin haritasına göre bugün 19 ilde yağış bekleniyor.
İSTANBUL YARIN YAĞIŞLI
MGM'nin haritasına göre Marmara'ya yağış yarın geliyor. İstanbul'da yarın hava sıcaklığı 22 derece civarında seyredecekken bugünkü puslu hava yerini yağışa bırakacak.
24 SAATTE 4 DERECE SOĞUYACAK
Perşembe günü ise İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklığı bir anda 4 derece birden düşecek. Çarşamba günü İstanbul'da başlayan yağış Cumartesi gününe kadar devam edecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA, 25°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU, 22°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 31°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP, 30°C
Parçalı bulutlu
SİİRT, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA, 31°C
Parçalı bulutlu