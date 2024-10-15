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Ordu'da günlerdir aranıyordu! Rus uyruklu Margarita Karaca'nın cansız bedeni bulundu

Ordu'da 8 Ekim tarihinde kaybolan 57 yaşındaki Margarita Karaca'nın cansız bedeni bir fındık bahçesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 20:03 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 20:03
Ordu’da günlerdir aranıyordu! Rus uyruklu Margarita Karaca’nın cansız bedeni bulundu

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 8 Ekim tarihinde kaybolan 57 yaşındaki Margarita Karaca'nın cansız bedeni bulundu.

Rus uyruklu Margarita Karaca'dan, 8 Ekim'de Altınordu ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı

Kaybolduğu gün ailesi tarafından ihbar edilen Karaca'yı bulmak için güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı. Ailesi ve yakınları kaybolduğu süreçte endişe yaşayıp kamuoyundan ve vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulundu.

Margarita'nın cansız bedeni bulundu (DHA)Margarita'nın cansız bedeni bulundu (DHA)

FINDIK BAHÇESİNDE BULUNDU
Ordu İl Emniyet ekiplerince devam edilen arama çalışmaları sonucunda Margarita Karaca'nın cansız bedeni bugün saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkisindeki fındık bahçesinde bulundu.

Margarita'nın cansız bedeni bulundu (DHA)Margarita'nın cansız bedeni bulundu (DHA)

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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