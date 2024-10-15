Freni arızalandı: Ortalığı birbirine kattı! İş makinesinin 7 araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesinin freni, seyir halindeyken arızalandı.
7 ARACI BİÇTİ!
Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesinin freni, seyir halindeyken arızalandı.
7 ARACI BİÇTİ!
Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bazı vatandaşlar iş makinesinin yoldan geçmesine tepki gösterdi.
KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan freni arızalanan iş makinesinin ilerleyişi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.