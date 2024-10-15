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Freni arızalandı: Ortalığı birbirine kattı! İş makinesinin 7 araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı

Hatay'da freni arızalanan iş makinesi önce 7 araca, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Olayda 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 19:54 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 19:54
Freni arızalandı: Ortalığı birbirine kattı! İş makinesinin 7 araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesinin freni, seyir halindeyken arızalandı.

Freni patlayan kepçe 7 aracı biçti 8 kişi yaralandı: Kepçenin kontrolden çıktığı anlar kamerada

7 ARACI BİÇTİ!

Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Freni arızalanan kepçe 7 araca çarptı (İHA)Freni arızalanan kepçe 7 araca çarptı (İHA)

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kepçenin çarpması sonucu 8 kişi yaralandı (İHA)Kepçenin çarpması sonucu 8 kişi yaralandı (İHA)

Bazı vatandaşlar iş makinesinin yoldan geçmesine tepki gösterdi.

Freni arızalandı: Ortalığı birbirine kattı! İş makinesinin 7 araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı

Kepçe elektrik direğine çarparak durabildi (İHA)Kepçe elektrik direğine çarparak durabildi (İHA)

KAMERAYA YANSIDI

Kepçenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü (İHA)Kepçenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü (İHA)

Öte yandan freni arızalanan iş makinesinin ilerleyişi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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