Akdeniz’de deprem! Antalya Kaş... | SON DEPREMLER

Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ANTALYA AÇIKLARI
Depremin merkez üssü, Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 113.96 kilometre uzaklıkta, deniz altında yer aldı.
Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ANTALYA AÇIKLARI
Depremin merkez üssü, Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 113.96 kilometre uzaklıkta, deniz altında yer aldı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Büyüklük:4.7 (Ml) Yer:Akdeniz - [113.96 km] Kaş (Antalya) Tarih:2024-10-15 Saat:19:54:18 TSİ Enlem:35.38833 N Boylam:28.68417 E Derinlik:23.55 km"