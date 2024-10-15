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Akdeniz'de deprem! Antalya Kaş... | SON DEPREMLER

Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Antalya’nın Kaş ilçesi açıkları olarak duyuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 20:13 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 20:17
Akdeniz’de deprem! Antalya Kaş... | SON DEPREMLER

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Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ANTALYA AÇIKLARI
Depremin merkez üssü, Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 113.96 kilometre uzaklıkta, deniz altında yer aldı.

Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Ekran Görüntüsü/ AFAD)Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Ekran Görüntüsü/ AFAD)

AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:4.7 (Ml) Yer:Akdeniz - [113.96 km] Kaş (Antalya) Tarih:2024-10-15 Saat:19:54:18 TSİ Enlem:35.38833 N Boylam:28.68417 E Derinlik:23.55 km"

Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Ekran Görüntüsü / X)Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Ekran Görüntüsü / X)

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