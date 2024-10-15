SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Listede ceviz fındık kaju yok! İşte sağlığa en iyi gelen 3 kuruyemiş çeşidi

Kuruyemişler bol miktarda besleyici yağ içermeleriyle bilinir ve uygun miktarlarda tüketildiğinde sağlık için faydalı besinler arasında yer alır. Ancak birçok insan bu lezzetli atıştırmalıkları tercih ederken damak zevkine göre seçim yapar. Oysa sağlığa en faydalı kuruyemişler genellikle daha az bilinen veya tüketilenlerden oluşmaktadır. İşte popüler kuruyemiş türleri arasında sağlığımıza en fazla katkı sağlayacak olanlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 10:56 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 10:56
Listede ceviz fındık kaju yok! İşte sağlığa en iyi gelen 3 kuruyemiş çeşidi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kuruyemişler yüksek besin değerleri ve lezzetleriyle birçok insanın favori atıştırmalıkları arasında yer alıyor. Ancak, diyetlerde sıkça yer alan bu sağlıklı seçeneklerin aşırı tüketiminin kalori alımını artırarak bölgesel yağlanmalara ve hızla kilo alımına neden olabileceği unutulmamalıdır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kuru Üzüm: Hafızayı Güçlendirici Etki

Türkiye'de bolca bulunan ancak talebi az olduğu için ihracatta kullanılan kuru üzüm, en sağlıklı kuruyemiş türleri arasında gösterilmektedir. Özellikle Asya ülkelerinde günlük olarak tüketilen bu besin, hafızayı güçlendirmeye yardımcı etkileri ile dikkat çekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Neuchâtel Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarda, Japonya'da yaşayan bireylerin güçlü hafızalarının bir nedeni olarak beslenme alışkanlıkları gösteriliyor. Asya'daki toplulukların rutin diyetlerinde bol miktarda kurutulmuş meyve bulunması, bu durumu destekleyen önemli bir faktör.

Listede ceviz fındık kaju yok! İşte sağlığa en iyi gelen 3 kuruyemiş çeşidi

Badem: Şifa Deposunun Lezzetli Temsilcisi

Türkiye'de en çok sevilen kuruyemişlerden biri olan badem, besin değeri açısından adeta bir şifa deposudur. Kilo verme sürecine yardımcı olmasının yanı sıra, metabolizmayı hızlandıran etkileri ile de bilinir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Badem, yüksek miktarda E vitamini içermesiyle, cilt sağlığından bağışıklık sistemine kadar birçok fayda sağlar. Çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilebilen badem, sağlıklı atıştırmalık arayışında olanların vazgeçilmezi olmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Antep Fıstığı: Lezzet ve Sağlık Bir Arada

Tatlılarda ve çikolatalarda sıkça yer alan antep fıstığı, hem tekli hem de çoklu doymamış yağlar bakımından zengindir. Bu yağlar, kalp sağlığını destekleyerek kötü kolesterolün atılmasına yardımcı olur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aynı zamanda bitkisel protein kaynağı olan antep fıstığı, kas gelişimi ve onarım süreçleri için de oldukça önemlidir. Lezzeti sayesinde sıkça tercih edilen bu kuruyemiş, hücresel sağlık, enerji metabolizması ve sinir sistemi fonksiyonu için de faydalı bir besin olarak öne çıkmaktadır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’den ’Filistin’in Geleceği’ konferansı! Başkan Erdoğan hakikati haykıracak: Toplantıya uluslararası boyutta üst düzey katılım
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar
Diyarbakır’da bölücü provokasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu... 36 ilde 269 PKK iltisaklı gözaltına alındı
Narin Güran cinayetinde 4 kilit isim mercek altında! HTS kayıtları ortaya çıktı! A Haber muhabiri Görüntüleri bizzat izledim diyerek açıkladı
12 bebeğin ölümüne neden oldular! Yenidoğan bebek vurgununda evladını kaybeden aileler konuştu
İsmail Kaani yaşıyor mu? İsrail’in baş ajanı olduğu iddia edilmişti: İranlı kayıp komutan orada ortaya çıktı
Vergi yüzsüzleri bugün ifşalanıyor! Tüm vergi dairelerine liste asılacak!
Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Mourinho eski yıldızını getiriyor
CANLI | ABD’den flaş iddia! İran İsrail’e saldırmak için o tarihi mi bekliyor?
Hizbullah Demir Kubbe’yi nasıl deldi? Saldırıya ilişkin ön soruşturma ortaya çıktı: Dikkat çeken alçak irtifa detayı | Nedir bu Mirsad- 1?
Spor yazarları İzlanda - Türkiye maçını yorumladı! Ronaldo ve Messi kıskanır
Milyonlara memur zammı: Kamu görevlilerinin maaşları ne kadar artacak? Sosyal destekler, ek ödemeler nasıl değişecek?
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 19 ile yağış uyarısı! O güne dikkat 4 derece birden düşecek | 15 Ekim 2024 hava durumu
Kırıkkale’de miras vahşeti! Narin’i bulan ekip 7 metre derinlikte buldu! Cesedi telle kaldırım taşına bağlayıp...
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda değişiklik gündemde! Kart limiti 100 bin TL’nin üzerine çıkabilir
SON DAKİKA