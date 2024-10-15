Listede ceviz fındık kaju yok! İşte sağlığa en iyi gelen 3 kuruyemiş çeşidi

Badem: Şifa Deposunun Lezzetli Temsilcisi Türkiye'de en çok sevilen kuruyemişlerden biri olan badem, besin değeri açısından adeta bir şifa deposudur. Kilo verme sürecine yardımcı olmasının yanı sıra, metabolizmayı hızlandıran etkileri ile de bilinir.

(Takvim Foto Arşiv) Badem, yüksek miktarda E vitamini içermesiyle, cilt sağlığından bağışıklık sistemine kadar birçok fayda sağlar. Çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilebilen badem, sağlıklı atıştırmalık arayışında olanların vazgeçilmezi olmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv) Antep Fıstığı: Lezzet ve Sağlık Bir Arada Tatlılarda ve çikolatalarda sıkça yer alan antep fıstığı, hem tekli hem de çoklu doymamış yağlar bakımından zengindir. Bu yağlar, kalp sağlığını destekleyerek kötü kolesterolün atılmasına yardımcı olur.

(Takvim Foto Arşiv) Aynı zamanda bitkisel protein kaynağı olan antep fıstığı, kas gelişimi ve onarım süreçleri için de oldukça önemlidir. Lezzeti sayesinde sıkça tercih edilen bu kuruyemiş, hücresel sağlık, enerji metabolizması ve sinir sistemi fonksiyonu için de faydalı bir besin olarak öne çıkmaktadır.