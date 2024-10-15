İzmir’de akılalmaz kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı

İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı. (DHA)



Ayberk T.'nin verdiği ilk ifadede, tartıştığı bir motosiklet sürücüsünün kendisini takip etmesi üzerine paniğe kapıldığını ve kaçarken de fark etmediği merdivenden düştüğünü söylediği öğrenildi.