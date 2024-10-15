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İzmir'de akılalmaz kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı

İzmir'in Konak ilçesinde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, çarptığı park halindeki başka bir araçla merdivenlere düştü. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan sürücü tedaviye alındı.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 15:59 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 16:00
İzmir’de akılalmaz kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı

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İzmir'in Konak ilçesinde alkollü sürücü dehşet saçtı.

İzmir Konak'ta alkollü sürücü dehşeti! Park halindeki araçlar ve binalar zarar gördü!



PARK HALİNDEKİ BAŞKA BİR ARACA ÇARPTI
31 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, çarptığı park halindeki başka bir araçla merdivenlere düştü.

İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı. Kaza anı kamerada (DHA)İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı. Kaza anı kamerada (DHA)


Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan sürücü tedaviye alındı.

İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı. (DHA)İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı. (DHA)


Kaza, saat 10.00 sıralarında, Piri Reis Mahallesi 249 Sokak'ta meydana geldi. Ayberk T.'nin (31) kontrolünü yitirdiği 35 UGD 96 plakalı otomobil, park halindeki 34 KHJ 646 plakalı otomobile çarptı. İki otomobil de merdivenlere uçtu. Yaralanan sürücü Ayberk T., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ayberk T.'nin 2,68 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İzmir’de akılalmaz kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı

İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı. (DHA)İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı. (DHA)


Ayberk T.'nin verdiği ilk ifadede, tartıştığı bir motosiklet sürücüsünün kendisini takip etmesi üzerine paniğe kapıldığını ve kaçarken de fark etmediği merdivenden düştüğünü söylediği öğrenildi.

İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı. (DHA)İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı. (DHA)


Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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