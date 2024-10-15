İzmir’deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme: Özge Ceren Deniz’in ailesinin avukatı EPDK’dan idari soruşturma istedi

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek (DHA)

Geçen 6-7 Eylül'de görülen ve 2 gün süren duruşmada 13'ü tutuklu 9'u tutuksuz 22 sanık dinlendi. Ardından dava ileri tarihe ertelendi.

AİLENİN AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, yazılı açıklama yaptı. Sarıçiçek, "2 kişinin ölümüne ilişkin 'Bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan görülen davanın ilk duruşmasında verilen ara karar gereği; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) müzekkere yazılarak elektrik dağıtım şirketi hakkında iddianame konusu olay yeri, hattı ve mahal veya bölgesine ilişkin olarak olay tarihi öncesinde herhangi bir idari ve cezai müeyyide uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmış ise buna ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenmiştir. EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kamu kurumu olup, bağımsız nitelikte bir üst kuruldur. EPDK'nın başlıca görevi, elektrik piyasasını düzenlemek ve denetlemektir. Ancak ne var ki; mahkeme tarafından yazılan müzekkereye, EPDK tarafından verilen cevabi yazıda 'Yaptıkları incelemede elektrik dağıtım şirketi hakkında herhangi bir idari ve cezai müeyyide uygulandığına dair kayda rastlanmamıştır' denilmiştir" dedi.