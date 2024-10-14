Surdaki gizli odada 4 saat! Cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı

Sur canavarının katlettiği İkbal Uzuner'in cep telefonunun çözüldüğü, Ayşenur Halil'in ise cep telefonunun şifresini henüz kırılamadığı öğrenildi. Öte yandan Semih Çelik'in bilgisayarındaki incelemeleri tamamlayan ekipler kan donduran bir kayıtla karşılaştı.

Sur canisi Çelik'in bilgisayarında İkbal Uzuner'i öldürmekten bahsettiği video kaydı bulundu. Çelik, bilgisayarındaki diğer tüm verileri ise silmiş. Bu arada sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, böyle bir olaya dair ize rastlanmadı.