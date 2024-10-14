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Surdaki gizli odada 4 saat! Cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı

Sur canisi Semih Çelik, İkbal’i parçalara ayırdı. Cinayetten önce genç kızla surdaki gizli odada 4 saat kaldığı saptandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Surdaki gizli odada 4 saat! Cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı

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Sur canavarının katlettiği İkbal Uzuner'in cep telefonunun çözüldüğü, Ayşenur Halil'in ise cep telefonunun şifresini henüz kırılamadığı öğrenildi. Öte yandan Semih Çelik'in bilgisayarındaki incelemeleri tamamlayan ekipler kan donduran bir kayıtla karşılaştı.

Sur canisi Çelik'in bilgisayarında İkbal Uzuner'i öldürmekten bahsettiği video kaydı bulundu. Çelik, bilgisayarındaki diğer tüm verileri ise silmiş. Bu arada sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, böyle bir olaya dair ize rastlanmadı.

İkbal Uzunerin son 4 saati! Satanist Semih Çelikin siyah çantasında ne vardı? Surun içerisindeki gizli oda ve kan donduran detaylarİkbal Uzunerin son 4 saati! Satanist Semih Çelikin siyah çantasında ne vardı? Surun içerisindeki gizli oda ve kan donduran detaylar
İkbal Uzuner'in son 4 saati! Satanist Semih Çelik'in siyah çantasında ne vardı? Surun içerisindeki gizli oda ve kan donduran detaylar

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