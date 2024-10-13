İkbal Uzuner’in son 4 saati! Satanist Semih Çelik’in siyah çantasında ne vardı? Surun içerisindeki gizli oda ve kan donduran detaylar

Çelik'in önce 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i Eyüpsultan'da öldürmesi, ardından eski sevgilisi İkbal Uzuner 'i Fatih surlarında katletmesi, bir cinnet hali olmanın ötesinde korkunç bir satanist ayinin parçası olabileceğine dair iddiaları gündeme getirdi.

TAKVİM'E KONUŞAN ESKİ SATANİST İTİRAF: "TANINAN BİR İSİMDİ"



Takvim.com.tr'ye konuşan M.Y isimli eski bir satanist, Semih Çelik'in satanistler arasında tanınan biri olduğunu söyledi.