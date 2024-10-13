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İkbal Uzuner'in son 4 saati! Satanist Semih Çelik'in siyah çantasında ne vardı? Surun içerisindeki gizli oda ve kan donduran detaylar

Satanist kasap Semih Çelik'in İkbal Uzuner'i nasıl öldürüp parçalara ayırdığına dair kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Çelik'in sırtındaki siyah çantada bıçakları taşıdığı, talihsiz İkbal'i surdaki duvarları kalın olan gizli oda içerisinde 4 saatte kesip parçalara ayırdığı tespit edildi. Caninin kayıp olan telefonu ise her yerde aranıyor. Türkiye, cinayetlerin 'satanist ayin' olup olmadığını merak ederken Takvim'e konuşan eski bir satanist Semih Çelik'in satanistler arasında tanınan biri olduğunu söyledi. "Hiçbir satanist emir almadan bir cinayet işleyemez" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 15:48 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 15:51
İkbal Uzuner’in son 4 saati! Satanist Semih Çelik’in siyah çantasında ne vardı? Surun içerisindeki gizli oda ve kan donduran detaylar

Türkiye satanist kasap Semih Çelik'in işlediği cinayetlerle sarsıldı.

İkbal Uzuner’in son 4 saati! Satanist Semih Çelik’in siyah çantasında ne vardı? Surun içerisindeki gizli oda ve kan donduran detaylar

Çelik'in önce 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i Eyüpsultan'da öldürmesi, ardından eski sevgilisi İkbal Uzuner'i Fatih surlarında katletmesi, bir cinnet hali olmanın ötesinde korkunç bir satanist ayinin parçası olabileceğine dair iddiaları gündeme getirdi.

İkbal Uzuner’in son 4 saati! Satanist Semih Çelik’in siyah çantasında ne vardı? Surun içerisindeki gizli oda ve kan donduran detaylar

TAKVİM'E KONUŞAN ESKİ SATANİST İTİRAF: "TANINAN BİR İSİMDİ"

Takvim.com.tr'ye konuşan M.Y isimli eski bir satanist, Semih Çelik'in satanistler arasında tanınan biri olduğunu söyledi.

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