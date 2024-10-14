Ankara’da taksiyi gasbeden 2 kişi tutuklandı! Tam 18 ayrı suç kaydı var

Ankara'da taksiyi gasbettikleri iddiasıyla Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, 2 şüphelinin Ankara'da gasbettikleri taksiyle Kırıkkale yönüne geldikleri bilgisine ulaştı.

Aracı ilçe girişinde durduran Cinayet Büro ve Delice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, takside bulunan S.P. ve A.E.A.'yı gözaltına aldı.



Taksi hırsızları yakalandı (Fotoğraf: AA / Arşiv)

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 1448 lira, 3 cep telefonu ve kesici alet ele geçirildi.

18 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR



Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan zanlılardan S.P'nin 18 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.



