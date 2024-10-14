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Asrın felaketinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin yeni gelişme!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 6 Şubat 2023'teki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu, ikisi tutuksuz, ikisi firarı 5 sanığın yargılandığı davada, 7 belediye personeline "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 23:19 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 23:19
Asrın felaketinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’na ilişkin yeni gelişme!

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne ilişkin 7 belediye personeli hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İHMAL VE KUSURLAR NEDENİYLE SUÇLAMA

35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı (DHA)35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı (DHA)

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Onikişubat ilçesinde, Ezgi Apartmanı'nın inşa edildiği ve tadilat yapıldığı dönemlerde görev alan 7 belediye personeli hakkında "hukuki ve fiili bağlantı" nedeniyle hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

15'ER YILA KADAR HAPİS!

2 Eylül 2024'te kabul edilen iddianamede, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü F.Y, mimarlar V.Ç. ve M.D. ile Onikişubat Belediyesi personeli İmar ve Şehircilik Müdür Vekili S.A, inşaat mühendisi A.G, inşaat teknikeri M.A.C. ve makine mühendisi M.Ş. hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ezgi Apartmanı davasında 7 belediye personeline daha hapis istemi (DHA)Ezgi Apartmanı davasında 7 belediye personeline daha hapis istemi (DHA)

Belediyenin ilgili birimine kusur atfı yapılan ve bilirkişi raporu doğrultusunda hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Kanuni düzenlemeler uyarınca şüphelilerin eylemlerinin taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu oluşturduğu, şüphelilerin görevlerini icra ederken ihmali davranışta bulunmaları sonucunda görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının da oluştuğu ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 44 maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralları gereğince şüphelilerin taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçu yönünden cezalandırılmaları gerektiği, zira Yargıtay 12.Ceza Dairesi'nin 18 Ekim 2023 tarih 2022/7981 Esas 2023/4116 Karar numaralı ilamında da bu yönde değerlendirme yapıldığı, bu itibarla şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda öngörülemeyecek neticenin gerçekleşmesinden dolayı taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

Ayrıca iddianamede, kamu görevi yapan şahısların mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmaları da istendi.

Asrın felaketinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’na ilişkin yeni gelişme!

6 Şubat 2023 depreminden önce Ezgi Apartmanı (DHA)6 Şubat 2023 depreminden önce Ezgi Apartmanı (DHA)

1'İ TUTUKLU 5 SANIĞIN YARGILANMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili sorumlulukları olduğu iddia edilen 1'i tutuklu, 2'si firari 5 sanığın yargılaması devam ediyor. Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kolon kesildiği tespit edilen zemin kattaki pastanenin işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu (58) ve Mustafa Pekel (48) ile pastanenin tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'nın (52) 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar, binanın müteahhidi tutuksuz Yakup Aktaş (82) ve fenni mesul Mehmet Tekin'in (60) hakkında ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

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