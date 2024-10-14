Adana’da vahşet! Ötomobilde önce sevgilisini öldürdü ardından intihar etti

Adana'da sevgili cinayeti! Aynı silahla hem sevgilisini hem kendisini vurdu (İHA)

Emre Naynal (37), sevgilisi Ayşegül Sefer (40) ile otomobille Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti.

Naynal, burada bir süre durduktan sonra yanındaki tabancayla Ayşegül Sefer'i başından vurdu ve aynı silahla intihar etti.