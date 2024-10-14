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Adana'da vahşet! Ötomobilde önce sevgilisini öldürdü ardından intihar etti

Adana'nın Çukurova ilçesinde Emre Naynal isimli şahıs ve sevgilisi Ayşegül Sefer, Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Park halinde bulunan araçta şüpheli şahıs Naynal, sevgilisi Sefer'i tabanca ile başından vurarak öldürdü. Katil Naynal aynı tabanca ile intihar ederek yaşamına son verdi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 20:03 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 20:03
Adana’da vahşet! Ötomobilde önce sevgilisini öldürdü ardından intihar etti

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Adana'da sevgili dehşeti...
Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

Otomobilde sevgilisini öldürüp intihar etti

AYNI SİLAH İLE İNTİHAR ETTİ!

Adana'da sevgili cinayeti! Aynı silahla hem sevgilisini hem kendisini vurdu (İHA)Adana'da sevgili cinayeti! Aynı silahla hem sevgilisini hem kendisini vurdu (İHA)

Emre Naynal (37), sevgilisi Ayşegül Sefer (40) ile otomobille Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti.
Naynal, burada bir süre durduktan sonra yanındaki tabancayla Ayşegül Sefer'i başından vurdu ve aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine ekipler sevk edildi (İHA)Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine ekipler sevk edildi (İHA)

ÇEVREDEKİLER ŞÜPHELENDİ EKİPLERE HABER VERDİ

Bugün öğle saatlerinde park halindeki araçtan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin cesediyle karşılaştı.
Bu sırada çiftin cep telefonlarının sürekli çaldığı görüldü.

Adana’da vahşet! Ötomobilde önce sevgilisini öldürdü ardından intihar etti

Ekipler, cinayete ilişkin incelemede bulundu (İHA)Ekipler, cinayete ilişkin incelemede bulundu (İHA)

CESEDLER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemenin ardından Naynal ile Sefer'in cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedler incelemenin ardından adli tıp kurumuna götürüldü (İHA)Cesedler incelemenin ardından adli tıp kurumuna götürüldü (İHA)

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.

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