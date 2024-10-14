Adana’da vahşet! Ötomobilde önce sevgilisini öldürdü ardından intihar etti

Adana'da sevgili dehşeti...
Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.
AYNI SİLAH İLE İNTİHAR ETTİ!
Adana'da sevgili dehşeti...
Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.
AYNI SİLAH İLE İNTİHAR ETTİ!
Emre Naynal (37), sevgilisi Ayşegül Sefer (40) ile otomobille Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti.
Naynal, burada bir süre durduktan sonra yanındaki tabancayla Ayşegül Sefer'i başından vurdu ve aynı silahla intihar etti.
ÇEVREDEKİLER ŞÜPHELENDİ EKİPLERE HABER VERDİ
Bugün öğle saatlerinde park halindeki araçtan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin cesediyle karşılaştı.
Bu sırada çiftin cep telefonlarının sürekli çaldığı görüldü.
CESEDLER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Yapılan incelemenin ardından Naynal ile Sefer'in cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTUMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.