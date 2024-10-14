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Adana'da +18 olay! Hastanede 7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video izletti! İfadesi ortaya çıktı

ADana'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Sefa E. isimli bir şahıs, Seyhan Devlet Hastanesi'nde ailesiyle birlikte sıra bekleyen kız çocuğuna cinsel içerikli video izletti. Olayı fark eden hastalar tarafından darbedilen Sefa E. polis merkezindeki ifadesinde "Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı" dedi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 17:01 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 17:09
Adana’da +18 olay! Hastanede 7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video izletti! İfadesi ortaya çıktı

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Olay, 9 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video izleten Sefa E. (DHA)7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video izleten Sefa E. (DHA)

Tedavi için hastaneye giden Sefa E., ailesiyle doktor sırası bekleyen kız çocuğunun yanına oturdu.

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DURUMU FARK EDEN VATANDAŞTAN DAYAK
Sefa E., iddiaya göre, cep telefonundan yetişkin filmi açıp, kız çocuğuna izletti. Durumu fark eden hastanedekiler, Sefa E.'ye tepki gösterip, darbetti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, kalabalığın elinden kurtardığı Sefa E.'yi gözaltına aldı.

Adana’da +18 olay! Hastanede 7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video izletti! İfadesi ortaya çıktı

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Polis merkezine götürülen Sefa E. ifadesinde, "Daha önceden izlediğim bir görüntüydü. Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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