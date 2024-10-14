Adana’da +18 olay! Hastanede 7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video izletti! İfadesi ortaya çıktı

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis merkezine götürülen Sefa E. ifadesinde, "Daha önceden izlediğim bir görüntüydü. Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.