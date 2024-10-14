Ankara’da korkunç kaza! Park halindeki TIR’a çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara Çevre Yolu'nda, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
FACİA GİBİ KAZA!
Ankara Çevre Yolu'nda, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
FACİA GİBİ KAZA!
Kaza, saat 13.00 sıralarında Eryaman mevkisinde meydana geldi.
İstanbul yönüne giden V.B idaresindeki 71 AU 571 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran 40 ABU 420 plakalı çekici ve 40 ABU 374 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.
KAZADA BİRİ ÇOCUK VE SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobil sürücüsü V.B. hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 14 yaşındaki R.A. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
REFLEKTÖRE RAĞMEN...
Otomobilin, TIR sürücüsünün önlem için yola koyduğu reflektöre de çarptığı görülürken, kaza nedeniyle bölgede trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı