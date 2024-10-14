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Ankara'da korkunç kaza! Park halindeki TIR'a çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridine duran TIR'a bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 18:09 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 18:09
Ankara’da korkunç kaza! Park halindeki TIR’a çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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Ankara Çevre Yolu'nda, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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FACİA GİBİ KAZA!

Lastiği patlaması nedeniyle emniyet şeridinden duran TIR'a otomobil çarptı (DHA)Lastiği patlaması nedeniyle emniyet şeridinden duran TIR'a otomobil çarptı (DHA)

Kaza, saat 13.00 sıralarında Eryaman mevkisinde meydana geldi.

Emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan otomobil çarptı (DHA)Emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan otomobil çarptı (DHA)

İstanbul yönüne giden V.B idaresindeki 71 AU 571 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran 40 ABU 420 plakalı çekici ve 40 ABU 374 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.

KAZADA BİRİ ÇOCUK VE SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobil sürücüsü V.B. hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi de yaralandı.

Ankara’da korkunç kaza! Park halindeki TIR’a çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da Çevre Yolu'nda korkunç kazaya ait görüntüler.. (DHA)Ankara'da Çevre Yolu'nda korkunç kazaya ait görüntüler.. (DHA)

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 14 yaşındaki R.A. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TIR sürücüsü reflektör koymasına rağmen kazaya engel olamadı (DHA)TIR sürücüsü reflektör koymasına rağmen kazaya engel olamadı (DHA)

REFLEKTÖRE RAĞMEN...

Otomobilin, TIR sürücüsünün önlem için yola koyduğu reflektöre de çarptığı görülürken, kaza nedeniyle bölgede trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İki kişinin hayatını kaybettiği kazaya dair soruşturma başlatıldı (DHA)İki kişinin hayatını kaybettiği kazaya dair soruşturma başlatıldı (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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