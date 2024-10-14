Ankara’da korkunç kaza! Park halindeki TIR’a çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da Çevre Yolu'nda korkunç kazaya ait görüntüler.. (DHA)



Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 14 yaşındaki R.A. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.