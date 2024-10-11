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Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! Van Gölü sahilinde başörtüsü bulundu

Van Gölü kenarına taş toplamaya gidip sırra kadem basan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Kıyıda arama kurtarma köpekleri ve dronla arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 10 Ekim'de Bardakçı Mahallesi'ne yaklaşık 150 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bir başörtüsü buldu. Kabaiş'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki lojmanlar bölgesinden sahile indiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Arama çalışmaları, 14'üncü günde devam ediyor. Aramalar, dün Rojin'e ait başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 16:41 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 10:23
Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! Van Gölü sahilinde başörtüsü bulundu

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Van Gölü kenarına taş toplamaya gidip sırra kadem basan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Van'da kaybolan Rojin'den 13 gün sonra ilk iz!

KRİTİK NOKTA
Kabaiş'i bulmak için tüm imkanları seferber eden ekiplerin çalışmaları, 14'üncü günde devam ediyor. Aramalar, dün Rojin'e ait başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Rojin Kabaiş nerede? (Takvim Foto Arşiv)Rojin Kabaiş nerede? (Takvim Foto Arşiv)

KAÇIRILDI MI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Ekipler, "Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü" gibi tüm şüpheleri değerlendirerek çalışmalarını yürütüyor.

Kıyıdaki ekipler de sahile yakın yerleşim yerlerini, metruk yapıları ve sazlık alanları sürekli kontrol ederek kayıp öğrencinin bulunması için çaba gösteriyor.

Rojin Kabaiş'e ait başörtüsünün bugün Van Gölü kıyısında bulunduğunu bildirildi. (İHA)Rojin Kabaiş'e ait başörtüsünün bugün Van Gölü kıyısında bulunduğunu bildirildi. (İHA)

13 GÜN SONRA İLK İZ: BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU
Kıyıda arama kurtarma köpekleri ve dronla arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Bardakçı Mahallesi'ne yaklaşık 150 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bir başörtüsü buldu.

BAKAN DUYURDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Eylül'de Van'daki KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur." bilgisini verdi.

Rojin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv)Rojin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv)

Konuyla ilgili Van Emniyet Müdürlüğünce farklı birimlerden özel ekipler kurulduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz tarafından üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir. Bardakçı ve Çitören mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığına gönderilmiştir."

Dip taraması için Çanakkale'den sonar cihazı getirildiğini ve çalışmalara başlandığını aktaran Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazıyla 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanlarının 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esasıyla incelendiğini kaydetti.

KAYIP ROJİN'İN SON GÖRÜNTÜSÜ
Daha önce de Van Gölü sahilinde cep telefonu ile kulaklığı bulunan ve arama çalışmaları devam eden Kabaiş'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki lojmanlar bölgesinden sahile indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Van'da kaybolan Rojin'in son görüntüleri! O anlar A Haber'de

Görüntülerde Kabaiş'in sahile doğru yürüdüğü görülüyor.

Kaçırıldı mı öldürüldü mü? (AHaber)Kaçırıldı mı öldürüldü mü? (AHaber)

ROJİN BEYAZ ARABAYLA MI KAÇIRILDI?
Köydekilerin ifadesine göre Rojin'in kaybolduğu gün saat 19.05 ile 19.30 arası bölgede beyaz bir araç vardı. Bu araç hızlı bir şekilde ortadan kayboldu. Şu ana kadar 100 araç incelendi. Bu araçlar içerisinde en çok dikkat çekenin o beyaz araç olduğu öğrenildi.

Tam da bu noktada "Rojin beyaz arabayla mı kaçırıldı?" sorusu önem kazandı.

BAKAN YERLİKAYA BABASIYLA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kayıp Rojin'in babasıyla görüştü

ARAMALARIMIZ GENİŞ ÇAPLI OLARAK 24 SAAT ESASLI OLARAK DEVAM EDİYOR
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"13 gündür kayıp olan ve Van'da ekiplerimizce aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin kızımızın babası Nizamettin ağabey ve amcası Mehmet ağabeyimizle telefonda görüştük. Aramalarımız geniş çaplı olarak 24 saat esaslı olarak devam ediyor. Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve aziz milletimize hayırlı haberler vermek."

Yerlikaya'nın, "Nizamettin ağabeyim bil ki Bakanlık olarak, Valilik olarak bizim taşradaki, Van'daki tüm birimlerimiz cansiperane çalışıyor. En kısa zamanda bununla ilgili hayırlı bir haber vermek bizim gayretimiz, Cenabıallah da bizi muvaffak edecek inşallah. Bizden bir emrin, arzun, isteğin varsa her zaman bekliyoruz." ifadelerini kullanması üzerine Kabaiş, Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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