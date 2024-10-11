Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! Van Gölü sahilinde başörtüsü bulundu

Rojin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv) Konuyla ilgili Van Emniyet Müdürlüğünce farklı birimlerden özel ekipler kurulduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: "Ekiplerimiz tarafından üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir. Bardakçı ve Çitören mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığına gönderilmiştir." Dip taraması için Çanakkale'den sonar cihazı getirildiğini ve çalışmalara başlandığını aktaran Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazıyla 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapıldığını bildirdi. Yerlikaya, müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanlarının 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esasıyla incelendiğini kaydetti.

KAYIP ROJİN'İN SON GÖRÜNTÜSÜ

Daha önce de Van Gölü sahilinde cep telefonu ile kulaklığı bulunan ve arama çalışmaları devam eden Kabaiş'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki lojmanlar bölgesinden sahile indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Van'da kaybolan Rojin'in son görüntüleri! O anlar A Haber'de Görüntülerde Kabaiş'in sahile doğru yürüdüğü görülüyor.

Kaçırıldı mı öldürüldü mü? (AHaber) ROJİN BEYAZ ARABAYLA MI KAÇIRILDI?

Köydekilerin ifadesine göre Rojin'in kaybolduğu gün saat 19.05 ile 19.30 arası bölgede beyaz bir araç vardı. Bu araç hızlı bir şekilde ortadan kayboldu. Şu ana kadar 100 araç incelendi. Bu araçlar içerisinde en çok dikkat çekenin o beyaz araç olduğu öğrenildi. Tam da bu noktada "Rojin beyaz arabayla mı kaçırıldı?" sorusu önem kazandı.