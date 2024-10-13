PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

E-5'te feci kaza! Kontrolden çıkıp takla attı!

İstanbul Şişli'de D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken karayolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 12:17
E-5’te feci kaza! Kontrolden çıkıp takla attı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, saat 10.20 sıralarında D-100 karayolu Çağlayan mevkii, Ankara yönünde meydana geldi.

Şişli'de kontrolden çıkan araç ters döndü (DHA)Şişli'de kontrolden çıkan araç ters döndü (DHA)

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 KDY 866 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100'de kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Takla atan araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı (DHA)Takla atan araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı (DHA)

Polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

E-5’te feci kaza! Kontrolden çıkıp takla attı!

Kaza nedeniyle trafik oluştu (DHA)Kaza nedeniyle trafik oluştu (DHA)

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM’e uzatılan el Kandil’i panikletti! Elebaşı Murat Karayılan CHP’ye veryansın edip sabotaja başladı... Yeni süreç yok, normalleşmeyin
CANLI | Lübnan’dan İsrail’e füze yağmuru! Gazze’de Filistinlilere göç dayatması | Gazze’deki doktorlar dehşeti anlattı
2025 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! İşte ilk konuşulan rakam! Asgari ücret ne kadar olur?
16 aydır tek hane olan işsizlik rakamlarına ABD’li ünlü ekonomist Steve Hanke’den Başkan Erdoğanlı paylaşım: Türkiye iyileşme yolunda
Bursa’da kan donduran olay! 16 yaşındaki torun para için dedesi ve 2 kişiyi baltayla öldürdü!
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları’nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı
Rojin Kabaiş’ten yeni iz! 16 gündür aranıyor hala bulunamadı! Kadavra köpekleri...
Tamamlayıcı sistem geliyor: Emekliye çifte maaş!
AK Parti’den 6 yasa teklifi! Meclis’e yeni yargı paketi geliyor! İyi hal indirimi kaldırılacak
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 10 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti
İran’dan İsrail’e gövde gösterisi! Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut ziyaretiyle ne mesaj verdi?
FETÖ’de ’servet’ kavgası: Elebaşı Fetullah Gülen’in yeni ini ifşa edildi!
ABD’nin Suriye kararına Türkiy’den sert tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır
Başkan Erdoğan’dan Sırbistan dönüşü uçakta konuştu: İsrain’in suçlarını dünyanın gözüne sokacağız | Sokak uyarısı!
SON DAKİKA