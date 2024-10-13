E-5’te feci kaza! Kontrolden çıkıp takla attı!

Şişli'de kontrolden çıkan araç ters döndü (DHA)

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 KDY 866 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.