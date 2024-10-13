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Müzeye dönüştürülecek Diyarbakır Cezaevi'nde restorasyona başlandı

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Cezaevi, 2025 yılı sonbaharında müze olarak faaliyet verecek.

Hüseyin Kaçar Hüseyin Kaçar
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Müzeye dönüştürülecek Diyarbakır Cezaevi’nde restorasyona başlandı

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12 Eylül 1980 darbesinden 2 ay önce açılan Diyarbakır Cezaevi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Başkan Erdoğan'ın müze olması talimatının ardından E Tipi Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'ndan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Ardından bakanlık, aslının korunarak cezaevinin restorasyonu için çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir dönem filmlere konu olan cezaevinde restorasyon çalışmaları da başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinesinde yapılan çalışmalar, cezaevinin orijinal yapısını korumak amacıyla titizlikle yürütülüyor. Çalışmalar, özellikle cezaevinin çevresindeki jandarma, çocuk koğuşu ve jandarma gazinosunun yıkılmasıyla başladı. Proje kapsamında, mevcut beş blokta herhangi bir değişiklik yapılmadan, tarihi dokunun korunması ön planda tutuluyor. Cezaevi, 2025 yılında müze olarak faaliyet verecek.

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